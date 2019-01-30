2019-01-30T11:51:00+03:00
Общество

Двухэтажный ресторан в башне «Лахта Центра» откроют братья Березуцкие

Но не футболисты ЦСКА, а известные рестораторы
Петр КИБЕР
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Стало известно, кто откроет высотный ресторан в башне "Лахта Центра". Фото: Управление информации ПАО "Газпром"Стало известно, кто откроет высотный ресторан в башне "Лахта Центра". Фото: Управление информации ПАО "Газпром"
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Уже в скором времени, а точнее к концу 2019 года, должен открыться самый большой небоскреб в Европе, а по совместительству и в Петербурге – башня «Лахта Центра». Внешне здание уже давно готово, но внутри пока идет отделка. Зато уже стало известно, кто откроет высотный ресторан, который будет расположен на высоте более 300 метров.

- Победителями конкурсного отбора стали братья Березуцкие. Предложенная ими концепция предусматривает создание ресторана современной русской кухни, основанной на использовании лучших, уникальных продуктов из каждого региона страны, - сообщает Управление информации «Газпрома».

Иван и Сергей Березуцкие, как и их знаменитые футбольные однофамильцы из ЦСКА, тоже близнецы. И успешные рестораторы. Им принадлежит несколько элитных заведений в Москве. Но петербургский проект – без сомнения, станет самым известным. Кухня будет в прямом смысле высокой. Двухэтажный ресторан расположится на 75 и 76 уровнях башни «Лахта Центра», или 315 и 319,2 метрах соответственно.

Сроки открытия пока не обозначены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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