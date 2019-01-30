На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-30T14:18:04+03:00

В здании есть еще спортивный зал и мастерские для творчества

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В Петербурге на Васильевском острове в среду, 30 января, состоялось торжественное открытие детского сада. Маленькие будущие воспитанники учреждения вместе со своими родителями приняли участие в празднике, игрались в снежки и обнимались с большим плюшевым «медведем». Новое здание для дошкольного образования расположилось в доме 4 по Уральской улице на территории ЖК «Самоцветы».

- Сегодня у нас большой праздник. Вы первый раз пошли в новый детский сад. Мы будем прилагать усилия, чтобы в Василеостровском районе не было очередей в сады, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Бегов, который присутствовал на церемонии открытия.

В этом году это первый детский сад, отметил врио, а также выразил уверенность, что в скором времени будут открыты учреждения и в других районах города.

Данный детский сад рассчитан на 195 детей: это три ясельные группы, четыре младшие, две средние, одна старшая и одна подготовительная группы. В здании есть все, что понадобится для малышей: комнаты для занятий, медицинские кабинеты, бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также мастерские для занятия творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU