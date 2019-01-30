На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном
В Петербурге на Васильевском острове в среду, 30 января, состоялось торжественное открытие детского сада. Маленькие будущие воспитанники учреждения вместе со своими родителями приняли участие в празднике, игрались в снежки и обнимались с большим плюшевым «медведем». Новое здание для дошкольного образования расположилось в доме 4 по Уральской улице на территории ЖК «Самоцветы».
- Сегодня у нас большой праздник. Вы первый раз пошли в новый детский сад. Мы будем прилагать усилия, чтобы в Василеостровском районе не было очередей в сады, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Бегов, который присутствовал на церемонии открытия.
В этом году это первый детский сад, отметил врио, а также выразил уверенность, что в скором времени будут открыты учреждения и в других районах города.
Данный детский сад рассчитан на 195 детей: это три ясельные группы, четыре младшие, две средние, одна старшая и одна подготовительная группы. В здании есть все, что понадобится для малышей: комнаты для занятий, медицинские кабинеты, бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также мастерские для занятия творчеством.
ИСТОЧНИК KP.RU