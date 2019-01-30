Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-30T14:40:52+03:00

Новый руководитель Северной столицы отметил, что это первое дошкольное учреждение, открытое в новом году, но их будет еще много

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30 января временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в новый детский сад на Уральской улице, сообщили «Невские Новости». Дошкольное учреждение примет первых воспитанников уже завтра, а сегодня дети получили символические ключи от его дверей из рук главы региона. В приветственной речи градоначальник отметил, что детсад в Василеостровском районе – первый открытый в новом году, но их будет еще много.

Детский сад №27 носит имя писателя Ивана Бунина. В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортзал, пищеблок и медицинский блок. Также построили бассейн. На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок – у каждой группы будет индивидуальное место для прогулки.

Александр Беглов отметил добросовестный труд строителей. Все работы в детсаду выполнила компания «Эталон ЛенСпецСМУ», он будет передан городу безвозмездно. Дошкольное учреждение рассчитано на 195 воспитанников. Им будет управлять средняя общеобразовательная школа №27 им. И.А. Бунина.

ИСТОЧНИК KP.RU