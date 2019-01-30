2019-01-30T14:40:52+03:00
Общество

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове

Новый руководитель Северной столицы отметил, что это первое дошкольное учреждение, открытое в новом году, но их будет еще много
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 января временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в новый детский сад на Уральской улице, сообщили «Невские Новости». Дошкольное учреждение примет первых воспитанников уже завтра, а сегодня дети получили символические ключи от его дверей из рук главы региона. В приветственной речи градоначальник отметил, что детсад в Василеостровском районе – первый открытый в новом году, но их будет еще много.

Детский сад №27 носит имя писателя Ивана Бунина. В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортзал, пищеблок и медицинский блок. Также построили бассейн. На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок – у каждой группы будет индивидуальное место для прогулки.

Александр Беглов отметил добросовестный труд строителей. Все работы в детсаду выполнила компания «Эталон ЛенСпецСМУ», он будет передан городу безвозмездно. Дошкольное учреждение рассчитано на 195 воспитанников. Им будет управлять средняя общеобразовательная школа №27 им. И.А. Бунина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурский тигр напал на «дичь» в Ленинградском зоопарке
На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном
Двухэтажный ресторан в башне «Лахта Центра» откроют братья Березуцкие
В Волхове подростки подожгли 12-летнюю девочку и избили ее сверстника
Полиция оштрафовала водителя, катавшего друга на «ватрушке» по КАДу
Сломавшийся светофор создал транспортный коллапс в Купчино
Гадалка сняла с 15-летней школьницы порчу, а также ценности на 160 тысяч рублей
Сотрудники МЧС спасли собаку и кота из залитой кипятком квартиры на Мясной улице
Прогноз погоды на 30 января в Петербурге: Снег и туман
Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге
Большая сова примостилась на дереве на Комендантском проспекте
В Петербурге наркоторговец пытался спрятаться от полиции в сугробе
Маленькую девочку забыли в автобусе в Красносельском районе Петербурга
В феврале и марте в Колпино изменятся маршруты автобусов
Автомобилисты Петербурга встали в километровые пробки