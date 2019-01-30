Амурский тигр напал на «дичь» в Ленинградском зоопарке

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-30T14:43:33+03:00

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Величественный амурский тигр – самый северный представитель своего вида. Грациозный, опасный хищник, при взгляде на него, вызывает чувство страха и огромного благоговения перед ним. Интереснее всего видеть тигра в деле. Сотрудники Ленинградского зоопарка в Петербурге сегодня, 30 января, поделились видео кормления одного из жителей по имени Амадей.

- В Ленинградском зоопарке проводятся акции по обогащению среды обитания животных. Это нестандартное кормление, не только в миске, изменение окружающих декораций. Все это нужно для того, чтобы животные были активными, чувствовали себя хорошо и увлекательно проводили время, - сообщила пресс-служба зоопарка.

На кадрах, которыми поделился зоопарк, сотрудники прикрепляют большой кусок мяса на дерево, так, чтобы животному пришлось немного «поохотиться» за ним. После грациозный Амадей одним прыжком хватает «добычу» и начинает тянуть ее на себя, отрывая от веревки. «Победив» в этой борьбе тигр довольный уходит в свой дом, чтобы насладиться обедом.

Кормление амурского тигра Амадея в Ленинградском зоопарке.

Увидеть воочию, как Амадей охотится за мясом или на кормление других животных можно в Ленинградском зоопарке. Чтобы ничего не пропустить, стоит сначала ознакомиться с расписанием кормления.

ИСТОЧНИК KP.RU