2019-01-30T15:01:04+03:00
Общество

За сутки из Петербурга вывезли 73 тысячи кубометров снега

Снежных куч стало поменьше в Приморском, Выборгском и Кировском районах
Лилия КОЗЛОВА
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Из Петербурга за сутки вывезли 73 тысячи кубометров снегаИз Петербурга за сутки вывезли 73 тысячи кубометров снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга практически ежедневно отчитываются об уборке улиц от снега. Накануне, 29 января, была проделана большая работа. Тракторы, экскаваторы и грузовики целые сутки ездили без перерыва по районам города и забирали снежные кучи, собранные во время больших снегопадов. За прошедший день из Петербурга было вывезено 73 тысячи кубометров снега.

- Половину снега из Петербурга убрало дорожное предприятие «Центр». Сотрудники организации трудились в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском районах, - сообщили в комитете по благоустройству.

Про спальные районы города на Неве дорожники тоже не забыли. Так, из Приморского и Выборгского районов вывезли 10 тысяч кубометров снега, а из Кировского, Красносельского, Пушкинского и Колпинского районов более двенадцати тысяч кубометров. Работы продолжаются и сегодня днем. В конце концов, петербуржцы надеются, что тротуары станут чище еще до начала весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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