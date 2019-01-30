2019-01-30T15:02:59+03:00
Общество

Беглов посетил реставрируемый Музей блокады в Соляном переулке

Обновленное после ремонта здание откроется 8 сентября 2019 года
Петр КИБЕР
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Беглов посетил ремонтируемый Музей блокады. Фото: Пресс-служба администрации СПбБеглов посетил ремонтируемый Музей блокады. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Разговоры о создании нового Музея блокады Ленинграда идут давно, но пока этот вопрос так и остается подвешенным в воздухе. Зато реставрация нынешнего здания, расположенного в Соляном переулке, идет полным ходом. Сегодня сюда приехал Александр Беглов.

- Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших, - приводит слова врио губернатора Петербурга пресс-служба Смольного. - Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное – дух музея. Новодел здесь неуместен.

Глава города осмотрел ремонтируемые помещения, а также поднялся выше, где на других этажах расположены площади, принадлежащие Министерству обороны. Беглов заявил, что принципиальное решение о выкупе помещений уже принято, деньги из бюджета города будут выделены. И распорядился начать подготовку необходимых документов.

После того, как 3 и 4 этажи здания перейдут в собственность города, их передадут музею под фондохранилище.

Напомним, что 27 января, во время визита в Петербург президент России Владимир Путин распорядился выделить 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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