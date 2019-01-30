2019-01-30T15:39:41+03:00
Здоровье

ЗакС Петерубрга просит разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам

Сейчас в Северной столице страдающих этим заболеванием более 163 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге депутаты ЗакСа обратятся к министру здравоохранения СкворцовойВ Петербурге депутаты ЗакСа обратятся к министру здравоохранения СкворцовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Петербурга собираются обратиться в Минздрав России, а именно к главе министерства Веронике Скворцовой, с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок лицам, страдающим сахарным диабетом. Данную инициативу поддержали парламентарии на заседании в среду, 30 января.

- Расчетом потребности в тест-полосках сегодня занимаются региональные правительства. Как показывает практика, показатели не всегда соответствуют реальному числу нуждающихся в препаратах граждан, что зачастую приводит к ухудшению состояния их здоровья и необратимым последствиям, - заявил один из авторов документа депутат Денис Четырбок.

Сейчас в России имеется конкретный перечень заболеваний, на лечение которых лекарства отдаются по рецепту врача бесплатно. Однако медицинская помощь оказывается на основе имеющихся, закрепленных стандартов.

Предоставление тест-полосок для страдающих людей от диабета в Петербурге должно повысить качество жизнь населения, и помогать больным заранее выявлять изменения в своем организме. Надо отметить, что сегодня в Северной столице больных сахарным диабетом более 163 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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