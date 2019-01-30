2019-01-30T15:40:42+03:00
Происшествия

Машина свалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Будапештской улице

Аварию уже устранили, автомобиль достали
Петр КИБЕР
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Из-за прорыва трубы на Будапештской в яму с кипятком свалилась машина. Фото: vk.com/spb_todayИз-за прорыва трубы на Будапештской в яму с кипятком свалилась машина. Фото: vk.com/spb_today
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Очередная (сколько раз это слово написано!) коммунальная авария произошла в Петербурге. Утром 30 января во Фрунзенском районе города прорвало трубу с горячей водой. В образовавшуюся промоину «нырнула» припаркованная иномарка.

- На Будапештской 29 авария. Провалился асфальт. Ремонтные бригады уже не месте, – сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам купчинцев, сотрудники «Теплосети», а именно им принадлежит прорвавшаяся труба, довольно быстро достали автомобиль из промоины и огородили место, где разлился кипяток.

Но самое обидное для автовладельца, что вчера в этом месте уже парило над асфальтом. И жители дома вызывали аварийную службу, однако коммунальщики так и не приехали. А утром вода размыла дорогу. При этом пар поднимался столбом и заполонил даже лестничные клетки.

Впрочем, ответственность «Теплосети» застрахована, поэтому компенсацию за утопленную в кипятке машину ее хозяин получит. По счастью, никто из людей в инцидентене пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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