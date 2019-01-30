Уволенный шеф-повар от обиды воровал продукты из кафе в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-30T16:04:37+03:00

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Бывший шеф-повар кафе в Петербурге, после того, как его уволили, решил отомстить своим работодателям. Сделав предусмотрительно дубликат от дверей заведения, он под покровом темноты забрался в помещение общепита и начал выносить оттуда технику и строительный инструмент. Однако по камерам видеонаблюдения вечером 29 января его заметила охрана и нажала «тревожную» кнопку.

- В девять часов вечера во вторник, 29 января, охранники клиники государственного медицинского университета имени Мечникова, которая находится на Кирочной улице, заметили по камерам какого-то человека, одетого полностью в белое – куртку, штаны и балаклаву. Гражданин проник в кафе и начал подготавливать электронику и другие вещи к выносу, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Охранники нажали кнопку сигнализации и поспешили к преступнику, чтобы его задержать. Когда злоумышленник увидел, что его заметили, то постарался сбежать. Но не тут-то было. К клинике быстро прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники правопорядка начали преследовать мужчину, который в момент задержания вел себя агрессивно и пытался вырваться.

Вскоре выяснилось, что задержанным оказался бывший шеф-повар того самого кафе, 50-летний ранее судимый житель Петербурга. Несколько месяцев назад его уволили и экс-работник решил мстить. Используя дубликат ключей, он проникал в кафе и забирал оттуда продукты и вещи. После нескольких краж в помещении были установлены камеры, благодаря которым мужчину и удалось поймать с поличным.

ИСТОЧНИК KP.RU