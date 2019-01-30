2019-01-30T16:31:18+03:00
Происшествия

Мать годовалого мальчика, умершего от голода в Петербурге, заключили под стражу

Женщина обвиняется в убийстве своего ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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Мать мальчика, который умер в Петербурге от голода, арестовали Фото: архив "КП"Мать мальчика, который умер в Петербурге от голода, арестовали Фото: архив "КП"
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В Петербурге продолжается расследование ужасающей трагедии. Мать годовалого малыша, который умер в понедельник, 28 января, от мучительной голодной смерти, арестована и помещена за решетку. Сейчас 31-летнюю женщину допрашивают и выясняют, как она могла позволить, чтобы ее маленький сын жил в таких условиях и скончался от истощения.

- Следствие считает, что мать желала смерти своему годовалому сыну, поэтому спокойно оставила его без надлежащего присмотра, без ухода и без еды, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Пока что не известно, сколько времени длилась эта голодовка малыша. Но явно не один день. Мать часто оставляла своего ребенка со знакомой, платя ей при этом небольшие деньги. Однако та, по всей видимости, любила приложиться к рюмочке, поэтому на мальчика особо внимания не обращала. В тот же день, когда ушел из жизни малыш, эта женщина тоже умерла.

За такое жестокое обращение с ребенком, которое привело к трагической смерти, 31-летнюю мать обвиняют по статье «убийство», так как она прекрасно знала, что ее дитя голодает, но относилась к этому равнодушно. На время следствия женщина будет находиться за решеткой. Специалисты выяснят, в каких условиях жил ребенок, а также, почему именно он умер. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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