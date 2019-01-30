3-летнюю дочь забрали в метро у пьяного отца-одиночки сотрудники полиции

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-30T16:31:37+03:00

Приезжий уралец был в сильном подпитии, поэтому его отправили проспаться, а девочку поместили в больницу

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Новая неприятная история с участием малолетних детей произошла в Петербурге. На станции метро «Площадь Мужества» сотрудники полиции заметили пьяного мужчину, который вел с собой маленькую девочку. Стражи порядка решили не пускать ситуацию на самотек.

- Мужчина был сильно пьян и не совсем отдавал отчет в своих действиях, - пишет «Мойка 78».

Учитывая, что в метро с ним и его маленькой дочкой могло произойти несчастье – нетрезвые люди нередко падают на эскалаторах, или даже сваливаются на рельсы, а на улицу, на мороз выгонять человека с ребенком было еще большим безумием, полицейские решили отправить нерадивого папашу в вытрезвитель. Его маленькую дочку забрала бригада детской скорой помощи – временно девочка побудет в больнице.

Известно, что 31-летний мужчина – отец-одиночка и сам воспитывает ребенка. В Петербург он приехал из Миасса, что в Челябинской области. Родных и близких в городе на Неве у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU