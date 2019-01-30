2019-01-30T16:31:37+03:00
Общество

3-летнюю дочь забрали в метро у пьяного отца-одиночки сотрудники полиции

Приезжий уралец был в сильном подпитии, поэтому его отправили проспаться, а девочку поместили в больницу
Петр КИБЕР
Поделиться:
В петербургском метро полицейские задержали пьяного отца-одиночку с 3-летней дочерью.В петербургском метро полицейские задержали пьяного отца-одиночку с 3-летней дочерью.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Новая неприятная история с участием малолетних детей произошла в Петербурге. На станции метро «Площадь Мужества» сотрудники полиции заметили пьяного мужчину, который вел с собой маленькую девочку. Стражи порядка решили не пускать ситуацию на самотек.

- Мужчина был сильно пьян и не совсем отдавал отчет в своих действиях, - пишет «Мойка 78».

Учитывая, что в метро с ним и его маленькой дочкой могло произойти несчастье – нетрезвые люди нередко падают на эскалаторах, или даже сваливаются на рельсы, а на улицу, на мороз выгонять человека с ребенком было еще большим безумием, полицейские решили отправить нерадивого папашу в вытрезвитель. Его маленькую дочку забрала бригада детской скорой помощи – временно девочка побудет в больнице.

Известно, что 31-летний мужчина – отец-одиночка и сам воспитывает ребенка. В Петербург он приехал из Миасса, что в Челябинской области. Родных и близких в городе на Неве у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге машина депутата Госдумы застряла из-за плохой уборки снега
Петербуржец устроил нарколабораторию в съемной квартире в Приморском районе
На Кондопожской ГЭС открыли памятник гидростроителям
В Петербургском метро рассказали, почему вестибюлей больше, чем самих станций
Мать годовалого мальчика, умершего от голода в Петербурге, заключили под стражу
Уволенный шеф-повар от обиды воровал продукты из кафе в Петербурге
Машина свалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Будапештской улице
ЗакС Петерубрга просит разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам
Дети накормили блинами главу Санкт-Петербурга
Беглов посетил реставрируемый Музей блокады в Соляном переулке
За сутки из Петербурга вывезли 73 тысячи кубометров снега
Амурский тигр напал на «дичь» в Ленинградском зоопарке
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове
На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном
Двухэтажный ресторан в башне «Лахта Центра» откроют братья Березуцкие
В Волхове подростки подожгли 12-летнюю девочку и избили ее сверстника
Полиция оштрафовала водителя, катавшего друга на «ватрушке» по КАДу
Сломавшийся светофор создал транспортный коллапс в Купчино
Гадалка сняла с 15-летней школьницы порчу, а также ценности на 160 тысяч рублей
Сотрудники МЧС спасли собаку и кота из залитой кипятком квартиры на Мясной улице
Прогноз погоды на 30 января в Петербурге: Снег и туман
Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге
Большая сова примостилась на дереве на Комендантском проспекте
В Петербурге наркоторговец пытался спрятаться от полиции в сугробе
Маленькую девочку забыли в автобусе в Красносельском районе Петербурга
В феврале и марте в Колпино изменятся маршруты автобусов
Автомобилисты Петербурга встали в километровые пробки