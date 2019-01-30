2019-01-30T17:18:30+03:00
Общество

На Кондопожской ГЭС открыли памятник гидростроителям

Одна из старейших гидроэлектростанций России отметила свой 90-летний юбилей
Степан СТЕПАНОВ
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Праздничные мероприятия прошли в Кондопоге с участием сотрудников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» и ветеранов отрасли. Фото: www.tgc1.ruПраздничные мероприятия прошли в Кондопоге с участием сотрудников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» и ветеранов отрасли. Фото: www.tgc1.ru
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По случаю 90-летия Кондопожской ГЭС 29 января в Карелии прошли торжественные мероприятия и был открыт монумент гидростроителям. На берегу реки Суна карельские энергетики отдали дань памяти героическому труду людей, которые работали в трудных условиях.

Напомним, в 1929 году пуск станции стал грандиозным событием, сопоставимым с экономическим чудом. Благодаря новой энергии Кондопога превратилась в центр деревообрабатывающей и бумажной промышленности молодой Карельской республики.

- Мы вспоминаем подвиг гидростроителей, которые практически вручную извлекли 626 тысяч кубометров грунта, в том числе 50 тысяч кубометров скальных пород, - отметил директор филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Игорь Карцев. - Тачка и лопата были основным орудием, а главным противником - тяжелые природные условия. Наш памятник символизирует упорный и тяжелый труд профессионалов, от надежности и слаженности работы которых зависит жизнь в карельском северном крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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