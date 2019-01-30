Петербуржец устроил нарколабораторию в съемной квартире в Приморском районе

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-30T17:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Порой, сдавая квартиру, и не подумаешь, что жильцы могут оказаться не самыми добросовестными. И ладно, если они плохо моют пол или сломали какую-нибудь полку для книг. Куда хуже, когда в жилом помещение разворачивается настоящая нарколаборатория со всеми скляночками, баночками и ядовитыми испарениями. В течение года один житель Петербурга именно так и использовал съемную квартиру.

- В доме на Шуваловском проспекте Приморского района Петербурга мужчина снял квартиру. В ней с марта 2016 по июнь 2017 года он занимался изготовлением психотропного вещества – амфетамина, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

По данным следствия, за это время он успел сделать более 320 грамм наркотика. При этом, когда полиция пришла в эту арендованную квартиру с обыском, то нашла еще марихуану и гашиш, а также самодельное вещество более 280 грамм, уже готовое и расфасованное для продажи.

«Химик» теперь будет «снимать» койку в колонии строгого режима 15,5 лет. А вот арендодатели станут внимательнее обращать внимание на то, кому сдают квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU