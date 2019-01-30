2019-01-30T17:20:50+03:00
Происшествия

Петербуржец устроил нарколабораторию в съемной квартире в Приморском районе

Больше года мужчина исправно платил квартплату и занимался химией
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина, организовавший амфетаминовую лабораторию в съемной квартире, отправится в тюрьму на 15.5 летМужчина, организовавший амфетаминовую лабораторию в съемной квартире, отправится в тюрьму на 15.5 летФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Порой, сдавая квартиру, и не подумаешь, что жильцы могут оказаться не самыми добросовестными. И ладно, если они плохо моют пол или сломали какую-нибудь полку для книг. Куда хуже, когда в жилом помещение разворачивается настоящая нарколаборатория со всеми скляночками, баночками и ядовитыми испарениями. В течение года один житель Петербурга именно так и использовал съемную квартиру.

- В доме на Шуваловском проспекте Приморского района Петербурга мужчина снял квартиру. В ней с марта 2016 по июнь 2017 года он занимался изготовлением психотропного вещества – амфетамина, - рассказали в прокуратуре Северной столицы.

По данным следствия, за это время он успел сделать более 320 грамм наркотика. При этом, когда полиция пришла в эту арендованную квартиру с обыском, то нашла еще марихуану и гашиш, а также самодельное вещество более 280 грамм, уже готовое и расфасованное для продажи.

«Химик» теперь будет «снимать» койку в колонии строгого режима 15,5 лет. А вот арендодатели станут внимательнее обращать внимание на то, кому сдают квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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