2019-01-30T17:41:50+03:00
Общество

В Петербурге машина депутата Госдумы застряла из-за плохой уборки снега

Автомобиль Сергея Боярского пришлось выталкивать из снежной «ловушки» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль депутата Госдумы застрял в снегу в Петербурге из-за плохой уборки улицАвтомобиль депутата Госдумы застрял в снегу в Петербурге из-за плохой уборки улицФото: Олег ЗОЛОТО
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Плохая уборка улиц от снега этой зимой в Петербурге – это не просто недовольство местных жителей, а суровая правда. Заложником снежного «капкана» оказался никто иной как депутат Государственной думы Сергей Боярский. Парламентарий приехал посетить добродомик, а вот уехать не смог. Машина забуксовала и застряла в снегу.

- Депутат Михаил Боярский застрял, по одной простой причине, что у нас не чистят снег, - комментирует происходящее женщина на видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети руководитель проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански. – Сергей Михайлович, ну, вот такие дороги, такая зима.

После того, как в среду, 30 января, в Петербурге потеплело, снег чуть подтаял и стал совсем рыхлым. Машина депутата увязла в этой «каше» при выезде на дорогу. Для того, чтобы вызволить кортеж парламентария, на помощь пришло четверо мужчин, которые общими усилиями смотри вытолкнуть автомобиль из «ловушки».

Депутат Боярский застрял у добродомика в рыхлом снегу.

По всей видимости, не везде прошлась еще «лопата Беглова», раз даже депутаты страдают от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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