«Саша, мы с тобой»: Дзюба впервые высказался после ареста Кокорина

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-30T18:14:18+03:00

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#СвободуКокорину, написал у себя в «Инстаграм» футболист петербургской команды «Зенит» Артем Дзюба. Это первый раз, когда нападающий открыто высказался по поводу ареста своего коллеги Александра Кокорина, который сейчас находится в «Бутырке». Там, в СИЗО, спортсмен встретил Новый Год, Рождество. По решению суда, арест игрока «Зенита» продлится до 8 февраля, однако, не факт, что после его отпустят на свободу.

- Свободу Кокорину. Саша, мы с тобой, - подписал фотографию в соцсети Артем Дзюба.

На снимке, который опубликовал Дзюба, он вместе с Кокориным в синей форме своей любимой петербургской футбольной команды. По всей видимости, нападающий «Зенита» очень ждет, когда его спортивный товарищ вернутся в большой спорт. Однако шансов вернуться в игру у Александра Кокорина не очень много. Одной из главных проблем заключается в том, что при подписке о невыезде футболист не сможет летать с командой в разные города и страны.

Тем не менее, игроки «Зенита» и неравнодушные к судьбе Кокорина ожидают 8 февраля, чтобы услышать решение суда, в надежде, что спортсмена выпустят на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU