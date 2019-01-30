Смольный выкупит у Минобороны помещения для мемориального музея блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-30T18:48:47+03:00

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Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда быть. На данный момент в здании на Соляном переулке в Петербурге закончено восстановление декора, работы по усилению и гидроизоляции фундаментов здания. В среду, 30 января, временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов проверил ход реставрационных работ.

- Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное – дух того, репрессированного музея. Новодел здесь неуместен, - отметил градоначальник.

Также Беглов осмотрел помещения под фондохранилище музея, которые принадлежат Министерству обороны России. Он рассказал, что было принято решение выкупить их. Деньги будут выделены из бюджета города.

Кроме того, 27 января, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного президентского фонда 150 миллионов рублей на создание новой экспозиции в музее блокады. Открытие музея планируется на 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU