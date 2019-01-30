2019-01-30T19:13:46+03:00
Происшествия

На Дунайском водитель грузовика потерял железо и бросил автомобиль

Металлические балки рассыпались по дороге и перегородили движение
Лилия КОЗЛОВА
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В Московском районе Петербурга из-за потерянного груза образуется пробкаВ Московском районе Петербурга из-за потерянного груза образуется пробкаФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в Петербурге грузовой автомобиль перевозил металлические балки по Московскому району. Однако когда плохо закрепленный груз вывалился из кузова, водитель машины не растерялся и просто ушел с места инцидента, оставив грузовик и железо как есть. Водители, спешащие домой, стали возмущаться, мол, мало пробок в Северной столице, так еще и железные трубки никто не спешит убирать с дороги.

- На Дунайском проспекте перед Космонавтов около шести часов вечера 30 января грузовик потерял железо, а водитель ушел, - написали очевидцы в социальной сети.

Водители стали сетовать, что из-за автомобиля, который перекрыл целую полосу движения, начинает образовываться затор. А куда ушел с места водитель грузовика, так никто и не понял. Повезло, что железные балки вывалились из кузова не на очень большой скорости, поэтому не попали в проезжающие мимо машины и не создали аварийные ситуации. Однако, как отметили петербуржцы, лучше бы грузовик вез не балки, а пиво. Если бы оно оказалось брошенным на дороге, возмущавшихся бы было меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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