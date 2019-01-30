Беглова попросили дать разрешение на строительство частного надземного метро в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:35 2019-01-30T19:35:57+03:00

Создатели проекта утверждают, что строительство надземного метро в Петербурге будет в 20 раз дешевле подземного Фото: Артем КИЛЬКИН

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Жители Петербурга, особенно спальных районов, каждый год ждут открытия новых станций метро, которые должны дополнить транспортную инфраструктуру города. Однако удобства приходится долго ждать. Новые станции появляются не с той скоростью, с какой хотелось бы горожанам. К тому же, Петербург разорвал контракты с «Метростроем», основным подрядчиком по строительству метро. Автор проекта «Новое метро Петербурга» обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Северной столицы с просьбой разрешить построить в городе частный наземный метрополитен.

- В настоящий момент в Петербурге существует огромная потребность в строительстве линий метро. Сетью не охвачены Пушкин, Колпино, Шушары, Сестрорецк, Кудрово и многие другие районы Северной столицы и пригорода. Существующие линии метро перегружены пассажиропотоком, особенно в часы-пик. Развитие метрополитена в Петербурге отстает от городов развитых стран. Даже от городов развивающихся стран, - написал в открытом письме Ринат Бичурин, автор и инициатор проекта создания частного надземного метро в Петербурге.

По его словам, во многих мегаполисах, половина линий, а где-то и полностью составляют именно надземные дороги на эстакадах. Также он отметил, что затраты на строительство такого метро в 20 раз дешевле, чем подземку. Да и вообще, надземное метро безопасней для пассажиров, а низкие затраты позволяют осуществлять перевозку по минимальным тарифам.

- Создание частного надземного метро позволит снизит загруженность государственного подземного метрополитена и сократить затраты городского бюджета на его содержание. Частный надземный метрополитен будет приносить налоговые доходы в государственную казну, - говорится в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU