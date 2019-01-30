2019-01-30T20:11:14+03:00
Общество

Власти Ленобласти хотят запретить дачникам громкие застолья

Отдыхать шумной компанией и с громкой музыкой по выходным придется теперь только до десяти вечера
Лилия КОЗЛОВА
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Дачников Ленобласти будут штрафовать за громкий отдыхДачников Ленобласти будут штрафовать за громкий отдыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области шумных дачников ожидают штрафы. Депутаты ЗакСа 47-региона в среду, 30 января, одобрили поправки в местный закон «Об административных правонарушениях». Теперь огородники и отдыхающие, приехавшие в загородный домик для того, чтобы расслабиться, пожарить шашлыков и выпустить пар, смогут шуметь только до вечера. Всем как в городских условиях.

- Разгульных на даче соседей можно будет привлечь к административной ответственности. Штрафы будут выписываться не только за слишком громкую музыку по вечерам, но и за шумные строительные и ремонтные работы, которые проходят не только в домах, но и на улице, - сообщает ЗакС Ленобласти.

Какой размет штрафных санкций предусматривается за громкое веселье и активный отдых, не сообщается. Однако вести себя тихо придется с одиннадцати вечера до семи часов утра по будням и с десяти вечера до десяти утра в выходные и праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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