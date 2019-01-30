2019-01-30T21:18:40+03:00
Спорт

Звонарева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Петербурге

Российская спортсменка одержала победу над немецкой соперницей
Лилия КОЗЛОВА
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Звонарева вышла в четвертьфинал в ПетербургеЗвонарева вышла в четвертьфинал в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Российские болельщики тенниса сегодня, 30 января, ликуют. Спортсменка Вера Звонарева завоевала право выйти на корт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге - St. Petersburg Ladies Trophy. В среду она одержала победу над немкой Юлией Гергес.

- Встреча российской и немецкой теннисисток продолжалась два часа, а завершилась со счетом 4:6, 6:4 и 6:4 в пользу Звонаревой, - сообщают таблоиды.

Призовой фонд турнира превышает 755 тысяч долларов. Теперь Вера Звонарева теннисистка встретится с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, которая автоматически вышла в следующий раунд после отказа Марии Шараповой продолжать соревнование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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