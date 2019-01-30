Умнов ответил на слухи о его переводе в Москву

СЕГОДНЯ 21:30 2019-01-30T21:30:40+03:00

Глава ГУ МВД Петербурга и Ленобласти заверил, что пока что не собирается покидать свой пост

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Не так давно в СМИ появилась информация о том, что глава главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов собирается покинуть пост и перейти на работу в Москву. Однако, как заявил он сам, пока что никаких тревожных сведений о переводе в столицу не поступало.

- Если скажут, что необходимо, значит, так и будет. Но я служил Петербургу и хочу дальше служить городу. Сейчас выслуга уже 32 года, - передают слова Умнова «Невские новости».

Как ответил глава МВД Петербурга, он «человек в погонах», поэтому судьба его зависит не от него. Но на данный момент Умнов не собирается менять Культурную столицу на Москву.

Также Сергей Умнов сегодня, 30 января, отчитался перед депутатами петербургского ЗакСа о работе ведомства за год.

ИСТОЧНИК KP.RU