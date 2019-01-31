Прогноз погоды на 31 января в Петербурге: Легкий мороз и небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-31T07:51:24+03:00

В четверг в Петербурге будет небольшой мороз и солнце. Иногда. Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Последний день первого месяца нового года будет приятным во всех отношениях

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Небольшой мороз, немного снега, слабый ветерок. Не хватает только солнца, чтобы считать день идеальным. Но и яркие лучи периодически будут пробиваться сквозь тучи, дабы порадовать жителей Петербурга. Именно таким должен стать последний день месяца.

- 31 января ожидается облачная, с прояснениями погода. Утром слабый туман, днем ясно, преимущественно без осадков. Ветер переменчивых направлений, слабый. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах гололед, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Не сильно изменится погода и в пятницу, 1 февраля. Первый день последнего месяца календарной зимы окажется братом-близнецом четверга. Петербуржцев также ждет небольшой мороз до шести градусов ниже ноля, а также слабый снегопад. Да и в субботу, по прогнозу метеорологов, погода почти не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU