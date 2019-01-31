2019-01-31T08:27:53+03:00
Происшествия

Спаслись чудом: В тоннеле на дамбе грузовик едва не снес любителей селфи

Водитель и пассажиры успели отпрыгнуть, а вот их легковушке прилично досталось [видео]
Петр КИБЕР
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В тоннеле на дамбе едва не погибли четыре любителя селфи.В тоннеле на дамбе едва не погибли четыре любителя селфи.Фото: Тимур ХАНОВ
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Селфи – как эпидемия. Желание сделать удачный снимок регулярно уносит жизни людей по всему миру. Одни падают с крыш или горных уступов, а других сбивают поезда и автомобили. К этому списку едва не присоединились четверо петербуржцев, решивших пофотографироваться в тоннеле на дамбе.

Трое молодых людей и девушка остановились в тоннеле, что в общем-то строжайше запрещено, вышли из машины, бросив ее у края дороги и выбежали на среднюю полосу, начав делать селфи. Через несколько секунд они заметили несущийся грузовик и успели отбежать в сторону, лишь чудом не попав под колеса тяжелой машины.

На видео, которое сняла камера видеонаблюдения, хорошо заметно, как автоцистерна уворачивается от стоящей легковушки, процарапав ей весь бок и снеся зеркало заднего вида. Сами нарушители, поняв что сейчас им достанется, быстро прыгнули в побитую машину и умчались прочь. Впрочем, ГИБДД уже занимается их поиском. Как минимум для проведения душещипательной беседы.

В тоннеле на дамбе едва не погибли любители селфи.Тяжелая автоцистерна лишь чудом успела увернуться от стоявшей легковушки. Видео: ФКП Дирекция КЗС СПб Минстроя России совместно с ГИБДД СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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