Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-31T10:08:08+03:00

Под Мостом глупости застряла первая в нынешнем году "Газель". Фото: vk.com/spb_today

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Не юбилейная, но первая в нынешнем году. 163-я по счету машина застряла под знаменитым Мостом глупости на Софийской улице в Петербурге. И символично, что ей стала именно «Газель».

- А я только начал считать дни без ДТП. 55 дней продержался! – сообщает телеграмм-канал «Мост глупости онлайн».

В соцсетях, где опубликовано видео неудачной попытки грузовичка протиснуться под дорожной конструкцией, петербуржцы уже оставляют ироничные и язвительные комментарии.

Под Мостом глупости застряла 163-я "Газель".Первая в нынешнем году машина не смогла проехать под знаменитым мостом. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Люди удивляются настойчивости водителей, которые, несмотря на всемирную известность Моста глупости, пытаются под ним протиснуться. Но, надо признать, что в последнее время число неверующих газелистов, упорно берущих штурмом проезд под Софийской улицей, неуклонно уменьшается. Видимо, общественный резонанс и многочисленные отметки о ДТП на онлайн-картах дают о себе знать.

ИСТОЧНИК KP.RU