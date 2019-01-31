Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»
Не юбилейная, но первая в нынешнем году. 163-я по счету машина застряла под знаменитым Мостом глупости на Софийской улице в Петербурге. И символично, что ей стала именно «Газель».
- А я только начал считать дни без ДТП. 55 дней продержался! – сообщает телеграмм-канал «Мост глупости онлайн».
В соцсетях, где опубликовано видео неудачной попытки грузовичка протиснуться под дорожной конструкцией, петербуржцы уже оставляют ироничные и язвительные комментарии.
Под Мостом глупости застряла 163-я "Газель".Первая в нынешнем году машина не смогла проехать под знаменитым мостом. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Люди удивляются настойчивости водителей, которые, несмотря на всемирную известность Моста глупости, пытаются под ним протиснуться. Но, надо признать, что в последнее время число неверующих газелистов, упорно берущих штурмом проезд под Софийской улицей, неуклонно уменьшается. Видимо, общественный резонанс и многочисленные отметки о ДТП на онлайн-картах дают о себе знать.
ИСТОЧНИК KP.RU