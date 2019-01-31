2019-01-31T11:08:37+03:00
Происшествия

В Купчино 9-летнему ребенку на голову упал снег с крыши многоэтажки

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура
Петр КИБЕР
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9-летний мальчик получил травмы головы после того, как на него упал снег с крыши дома.9-летний мальчик получил травмы головы после того, как на него упал снег с крыши дома.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Все наверняка помнят слова Василия Алибабаевича «Ты туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет» из известной комедии «Джентльмены удачи». Сейчас этот совет очень актуален для жителей Петербурга, над головами которых нависают сосульки снег. Так, в Купчино упавшая с крыши снежная шапка травмировала 9-летнего мальчика.

- Прокуратура организовала проверку в связи с информацией о падении на ребёнка снега с крыши одного из домов на территории Фрунзенского района, - сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что инцидент произошел вчера, 30 января, у дома номер 62/25 по Малой Балканской улице. По предварительным данным, снежная шапка могла упасть с крыши здания или же с козырька застекленного балкона одного из верхних этажей.

По счастью, серьезных травм ребенок не получил. После того, как его осмотрели в Детской больнице имени Филатова, родители забрали ребенка домой на амбулаторное лечение. Диагноз – ушиб мягких тканей головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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