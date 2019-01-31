2019-01-31T11:37:26+03:00
Происшествия

Петербуржец получил 8 лет тюрьмы за поджог приятеля-должника

Сумма претензий одного к другому – 25 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Суд дал 8 лет путурбуржцу, поджегшему знакомого из-за долга в 25 тысяч рублей.Суд дал 8 лет путурбуржцу, поджегшему знакомого из-за долга в 25 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по делу Дмитрия Скворцова, которого обвиняли в попытке убийства своего приятеля, задолжавшего ему 25 тысяч рублей. Попытка оправдаться не получилась и мужчине дали реальный срок.

- Суд установил: 22 мая 2018 года, Скворцов имея умысел на убийство с особой жестокостью, избил оппонента, после чего облил его обезжиривателем и поджег, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате действий обвиняемого, пострадавший получил 30-процентные ожоги поверхности головы, шеи, тела и рук. Это было расценено как тяжкий вред здоровью.

Сам Скворцов пытался оправдаться, заявив, что никого убивать не хотел, а просто пришел забрать долг. Ударил приятеля из-за внезапной вспышки гнева. Правда, зачем он принес бутылку с горючей жидкостью, мужчина объяснить не смог. После нападения Скворцов купил водки, пошел на Марсово поле и там все выпил.

Суд принял во внимание все обстоятельства дела и назначил подсудимому 8 лет заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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