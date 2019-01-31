2019-01-31T12:06:17+03:00
Общество

Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля

Ему должны избрать меру пресечения по делу о мошенничество при работе в структурах «Газпрома»
Петр КИБЕР
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Олегу Ковалю должны избрать меру пресечения. Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области.Олегу Ковалю должны избрать меру пресечения. Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области.
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Олег Коваль, попавший в руки сотрудников ФСБ 29 января, сегодня должен узнать меру пресечения. Пока он находится в статусе задержанного, который ему продлили на 72 часа по просьбе адвокатов.

- Срок дан адвокату для сбора документов, подтверждающих возможность избрания более мягкой меры, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом, бывшему главе Фонда капитального ремонта Ленобласти Александру Шульге, проходящему с Ковалем по одному и тому же делу, арест на два месяца был назначен сразу же.

Напомним, что 29 января 2019 года сотрудники ФСБ пришли с визитом домой к вице-губернатору Ленобласти Олегу Ковалю. После проведения обыска, выемка документов прошла и в служебном кабинете чиновника. По словам пресс-службы администрации 47-го региона, претензии у силовиков возникли из-за деятельности Коваля на прошлом месте работы в одной из структур «Газпрома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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