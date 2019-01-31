Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля
Олег Коваль, попавший в руки сотрудников ФСБ 29 января, сегодня должен узнать меру пресечения. Пока он находится в статусе задержанного, который ему продлили на 72 часа по просьбе адвокатов.
- Срок дан адвокату для сбора документов, подтверждающих возможность избрания более мягкой меры, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
При этом, бывшему главе Фонда капитального ремонта Ленобласти Александру Шульге, проходящему с Ковалем по одному и тому же делу, арест на два месяца был назначен сразу же.
Напомним, что 29 января 2019 года сотрудники ФСБ пришли с визитом домой к вице-губернатору Ленобласти Олегу Ковалю. После проведения обыска, выемка документов прошла и в служебном кабинете чиновника. По словам пресс-службы администрации 47-го региона, претензии у силовиков возникли из-за деятельности Коваля на прошлом месте работы в одной из структур «Газпрома».
ИСТОЧНИК KP.RU