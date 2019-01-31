Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге
Казалось бы, только что отгремел чемпионат мира по футболу, который и в России и в Петербурге в частности, прошел просто блестяще. И со спортивной, и с организационной точек зрения. Но, уже скоро Северная столица вновь примет большой турнир. Участие в совещании по ЕВРО-2020 принял и главный тренер сборной Станислав Черчесов.
- Мы продолжаем подготовку. В ноябре в Петербурге сыграем товарищеский матч с Бельгией, - передает слова Черчесова из Смольного корреспондент «Комсомолки».
Наставник российской сборной также добавил, что уверен – Петербург станет лучшим городом, в котором пройдут игры европейского чемпионата.
Напомним, что Евро-2020 пройдет сразу в 12 странах. Россию будет представлять только Северная столица. В городе на Неве будет сыграно четыре матча. Это три игры групповой стадии - 13, 17 и 22 июня, а также один из четвертьфиналов – 3 июля.
Сборная России пока на турнир не отобралась.
ИСТОЧНИК KP.RU