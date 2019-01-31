2019-01-31T12:27:46+03:00
Спорт

Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге

Главный тренер сборной России сегодня побывал в Смольном, где прошло совещание по подготовке к играм Евро-2020
Петр КИБЕР
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Черчесов пообещал провести товарищескую игру с Бельгией в Петербурге.Черчесов пообещал провести товарищескую игру с Бельгией в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Казалось бы, только что отгремел чемпионат мира по футболу, который и в России и в Петербурге в частности, прошел просто блестяще. И со спортивной, и с организационной точек зрения. Но, уже скоро Северная столица вновь примет большой турнир. Участие в совещании по ЕВРО-2020 принял и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

- Мы продолжаем подготовку. В ноябре в Петербурге сыграем товарищеский матч с Бельгией, - передает слова Черчесова из Смольного корреспондент «Комсомолки».

Наставник российской сборной также добавил, что уверен – Петербург станет лучшим городом, в котором пройдут игры европейского чемпионата.

Напомним, что Евро-2020 пройдет сразу в 12 странах. Россию будет представлять только Северная столица. В городе на Неве будет сыграно четыре матча. Это три игры групповой стадии - 13, 17 и 22 июня, а также один из четвертьфиналов – 3 июля.

Сборная России пока на турнир не отобралась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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