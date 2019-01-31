2019-01-31T13:09:45+03:00
Общество

Беглов провел совещание по футбольному Евро-2020

По мнению врио губернатора, город полностью готов к проведению игр
Петр КИБЕР
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Беглов уверен, что Петербург готов к проведению Евро-2020.Беглов уверен, что Петербург готов к проведению Евро-2020.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня в Смольном прошло большое заседание, посвященное проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Александр Беглов, а среди участников значились главный тренер сборной России Станислав Черчесов и министр спорта Павел Колобков.

- Благодаря достойному наследию чемпионата мира по футболу-2018, Северная столица уже сейчас готова принимать соревнования, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, это подтверждают и инспекционные визиты делегации УЕФА, которая регулярно посещает все горда, в которых пройдут игры Евро-2020.

- Санкт-Петербург – колыбель отечественного футбола. Здесь в 1897 году состоялся первый в стране официальный матч. Петербуржцы любят эту игру, - подчеркнул врио губернатора Северной столицы.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет сразу в 12 странах. Россию представляет Петербург. На стадионе на Крестовском острове будут сыграны четыре матча – три на групповом этапе и один четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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