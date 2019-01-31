Из-за звонка о минировании, на вход закрыли больницу имени Мечникова

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-31T14:01:07+03:00

Волна телефонного терроризма, начавшаяся в Петербурге с утра, все никак не закончится

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Десятки школ, торговых центров, магазинов и других учреждений стали жертвами телефонных террористов. Утром 31 января волна сообщений о заложенных, якобы, бомбах накрыла город. Кинологи, сбиваясь с ног проверяют объекты, а люди ждут на морозе.

- На вход закрыта больница имени Мечникова, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Медучреждение стало одним из последних адресов, куда пришло письмо с угрозами. Известно, что все сообщения приходят с бесплатного почтового сервера с болгарским доменным адресом. С этого же адреса всю предыдущую неделю «минировали» и бизнес-центр «Лахта-2». И сегодня, уже в шестой раз, его сотрудники и арендаторы были эвакуированы.

Но если раньше проблема касалась только одного БЦ, то сегодня в списке эвакуированных оказались 15 торговых центров, семь административных зданий – в их числе и «Невская ратуша» с комитетами из администрации Петербурга, семь больниц и роддомов, 37 школ, два ВУЗа, три магазина (включая Дом Книги и офис «ВКонтакте»), а также автовокзал.

В Ленинградской области тоже работают спецслужбы. Здесь «Заминированы» школы, больницы и другие социальные учреждения. Из-за большого объема работы и нехватки служебных собак, сроки проверок зданий затягиваются.

Напомним, что накануне аналогичная волна прокатилась по всему Северо-Западному региону России, но не задела Петербург и Ленобласть.

ИСТОЧНИК KP.RU