Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца
Сочинский городской суд определил меру пресечения для авиадебошира из Петербурга, который два дня назад напал на стюардессу во время перелета из Пулково в аэропорт турецкой Антальи.
- Андрей Тищенко арестован на два месяца, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Напомним, что инцидент на борту лайнера «Боинг-737» авиакомпании «Россия» произошел 29 января. Через некоторое время, после вылета из Пулково, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, а когда члены экипажа попытались его утихомирить, ударил бортпроводницу. Девушка получила небольшие травмы, а хулигана скрутили пассажиры.
Капитан воздушного судна решил совершить экстренную посадку в Сочи. Там агрессивного петербуржца сдали на руки полиции. В тот же день в отношении 34-летнего Андрея Тищенко возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».
Позднее на допросе мужчина признался, что был мертвецки пьян и ничего не помнит.
В настоящий момент дебошир находится под стражей в Следственном изоляторе города Сочи, где и проведет ближайшие два месяца до суда.
ИСТОЧНИК KP.RU