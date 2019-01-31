Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-31T14:25:51+03:00

Авиадебошир с рейса "Петербург-Анталья" арестован на два месяца. Фото: Следственный комитет РФ.

Теперь хулиган проведет отпуск не в солнечной Анталье, а в камере следственного изолятора в Сочи

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Сочинский городской суд определил меру пресечения для авиадебошира из Петербурга, который два дня назад напал на стюардессу во время перелета из Пулково в аэропорт турецкой Антальи.

- Андрей Тищенко арестован на два месяца, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, что инцидент на борту лайнера «Боинг-737» авиакомпании «Россия» произошел 29 января. Через некоторое время, после вылета из Пулково, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, а когда члены экипажа попытались его утихомирить, ударил бортпроводницу. Девушка получила небольшие травмы, а хулигана скрутили пассажиры.

Капитан воздушного судна решил совершить экстренную посадку в Сочи. Там агрессивного петербуржца сдали на руки полиции. В тот же день в отношении 34-летнего Андрея Тищенко возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Позднее на допросе мужчина признался, что был мертвецки пьян и ничего не помнит.

В настоящий момент дебошир находится под стражей в Следственном изоляторе города Сочи, где и проведет ближайшие два месяца до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU