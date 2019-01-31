2019-01-31T14:31:13+03:00
Общество

КСП Петербурга нашла нарушений на 4,2 миллиона рублей в работе подросткового клуба «Кировский»

Средства, выделенные на кружки и секции, тратились на премии сотрудникам и выпуск газеты
Лилия КОЗЛОВА
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КСП выявила более 110 нарушений использования денег подростковым клубом "Кировский" Фото: архив "КП"КСП выявила более 110 нарушений использования денег подростковым клубом "Кировский" Фото: архив "КП"
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Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проверила финансово-хозяйственную деятельность молодежного центра «Кировский» и его учредителя – администрацию Кировского района. Оказалось, что за 2017-2018 годы учреждение использовало 4,2 миллиона рублей не совсем добросовестно. По итогам проверки было зафиксировано более 110 нарушений.

- Самые крупные нарушения коснулись нецелевого расходования средств, которые были выделены на государственные задания – это более 1,3 миллиона рублей. Например, «Кировский» должен был заниматься работой кружков и секций, а вместо этого часть денег пошла на ремонт оборудования и имущества, не принадлежащего подростковому клубу, - рассказала пресс-служба КСП Петербурга.

Также деньги тратились на выпуск газеты «Молодежная сфера» и на зарплату редактора, на выплату премий и компенсаций сотрудникам, без соответствующих документов. Часть средств была направлена на аренду помещений, хотя учреждение имело право заключить договор безвозмездного пользования. Кроме того, инспекторы КСП установили грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета.

Все зафиксированные нарушения станут основой для составления протоколов об административном правонарушении. Отчет о проверке передадут властям Петербурга, а также в налоговую инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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