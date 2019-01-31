Глава Госстройнадзора Петербурга покинул пост

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-31T14:50:14+03:00

О причинах увольнения Евгения Кима, а также, кто займет эту должность, пока держится в тайне

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Руководитель службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Евгений Ким подал в отставку. Глава Госстройнадзора оставляет высокопоставленную должность по собственному желанию. Однако о причинах такого его решения ничего не сообщается.

- По предварительным данным, уход Кима никак не связан с обысками силовиками в его кабинете, которые прошли на прошлой неделе, - сообщают «Невские новости».

Напомним, что 24 января сотрудники ФСБ пришли в здание Госстройнадзора с обысками. При этом причину для этого силовики не огласили.

Кто же станет теперь новым главой службы, пока что держится в секрете. Надо отметить, что Евгений Ким не продержался на своем посту даже год. Госстройнадзор он возглавил официально только в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU