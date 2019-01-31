Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-31T14:58:03+03:00

Два за день: вслед за "Газелью" под Мост глупости влетел КАМАЗ. Фото: vk.com/spb_today

Водитель КАМАЗа решил, что предупреждение «Низкий мост, Газель не пройдет» написано не для него, и пошел на таран

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То пусто, то густо. Почти два месяца под Мостом глупости в Петербурге не застревало ни одной машины, а за один день 31 января таких случаев произошло сразу два. Вслед за «Газелью», ставшей 163-ей по счету, в перекрытие моста врезался мусоровоз.

- КАМАЗ решил, что он не «Газель» и проверил Мост глупости на прочность. 1:0 в пользу моста, - шутят очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара о бетонную конструкцию у грузовика сорвало съемный кузов-пухто. Почему водитель мусоровоза не рассчитал высоты своего грузовика и с уверенностью пошел на таран – ответить сможет только он сам.

Напомним, что утром под Мостом глупости влетела первая в новом году «Газель». Она стала 163-ей по счету машиной, пострадавшей от низко расположенной дорожной развязки. Впрочем, в последнее время водители стали умнее и практически не врезаются в мост. До 31 января происшествий на этом участке не было 55 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU