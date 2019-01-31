2019-01-31T15:27:23+03:00
Общество

Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право бесплатно посещать музей

Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право на бесплатное посещение музеяЭрмитаж расширил список лиц, имеющих право на бесплатное посещение музеяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Насладиться прекрасными картинами, взглянуть на скульптуры и роскошные предметы быта царских времен теперь совершенно свободно смогут еще больше людей. Государственный Эрмитаж в Петербурге 31 января объявил о том, что дополнил перечень лиц, которые могут бесплатно посещать музей в любое время. Новое правило начнет действовать с пятницы, 1 февраля 2019 года.

-С 1 февраля право на бесплатное посещение Эрмитажа получат аспиранты, адъюнкты и ассистенты-стажеры, - говорится на официальном сайте петербуржского государственного музея.

Получить бесплатный входной билет можно в кассе музея, предъявив соответствующие документы. Разумеется, правом свободного посещения Эрмитажа, как и раньше, могут пользоваться российские пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, студенты, учащиеся колледжей до 18 лет, курсанты Минобороны, МВД, ФСБ и МЧС, а также инвалиды I и II группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВУЗ Петербурга оштрафовали на полмиллиона за самовольно построенную теплицу
Полиция Петербурга ищет стрелка, устроившего пальбу на улице Коммуны
Суд запретил властям Петербурга расторгать контракт с «Метростроем»
Нерпа, живущая под мостом, научилась ловить рыбу в Неве и отбиваться от ворон
71-летний рецидивист напоил петербуржца и ограбил его
Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз
Глава Госстройнадзора Петербурга покинул пост
КСП Петербурга нашла нарушений на 4,2 миллиона рублей в работе подросткового клуба «Кировский»
Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца
Из-за звонка о минировании, на вход закрыли больницу имени Мечникова
Беглов провел совещание по футбольному Евро-2020
Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге
Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля
Петербуржец получил 8 лет тюрьмы за поджог приятеля-должника
В Купчино 9-летнему ребенку на голову упал снег с крыши многоэтажки
Шарапова пообещала вернуться в Петербург
Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»