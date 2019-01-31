Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право бесплатно посещать музей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-31T15:27:23+03:00

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Насладиться прекрасными картинами, взглянуть на скульптуры и роскошные предметы быта царских времен теперь совершенно свободно смогут еще больше людей. Государственный Эрмитаж в Петербурге 31 января объявил о том, что дополнил перечень лиц, которые могут бесплатно посещать музей в любое время. Новое правило начнет действовать с пятницы, 1 февраля 2019 года.

-С 1 февраля право на бесплатное посещение Эрмитажа получат аспиранты, адъюнкты и ассистенты-стажеры, - говорится на официальном сайте петербуржского государственного музея.

Получить бесплатный входной билет можно в кассе музея, предъявив соответствующие документы. Разумеется, правом свободного посещения Эрмитажа, как и раньше, могут пользоваться российские пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, студенты, учащиеся колледжей до 18 лет, курсанты Минобороны, МВД, ФСБ и МЧС, а также инвалиды I и II группы.

ИСТОЧНИК KP.RU