71-летний рецидивист напоил петербуржца и ограбил его

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-31T15:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На железнодорожном вокзале в Карелии 64-летний житель Петербурга остался без денег. Уснув сладким сном после горячительных напитков, мужчина даже не подозревал, что окажется жертвой своего новоиспеченного приятеля, с которым познакомился в привокзальном кафе. Ему повезло, что сотрудники полиции нашли обидчика по горячим следам.

- Петербуржец приехал погостить к родственникам в Карелию, однако задремал в зале ожидания, а когда проснулся, обнаружил, что у него пропали семь тысяч рублей. Он поспешил в отдел полиции на станции Медвежья Гора и рассказал о случившемся и о событиях, которые происходили перед этим, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Оказалось, приехав в Медвежьегорск, 64-летний петербуржец решил скоротать время в ближайшем кафе. Там он познакомился с 71-летним местным жителем, с которым они решили выпить «за знакомство». Во время непринужденного общения, житель Петербурга рассказал о том, что у него есть при себе деньги. Выпив еще, вечером мужчины вернулись на железнодорожную станцию, где петербуржец прилег на скамеечку в зале ожидания и уснул. В это время злоумышленник аккуратно вытащил у своего нового знакомого деньги и скрылся.

Позже полиция задержала подозреваемого и изъяла у него похищенные купюры. Оказалось, что этот «новый знакомый» уже имеет семь судимостей и только весной 2017 года освободился из мест лишения свободы. Как говорится, украл, выпил, в тюрьму. Сейчас рецидивисту снова светит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU