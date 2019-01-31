Нерпа, живущая под мостом, научилась ловить рыбу в Неве и отбиваться от ворон

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-31T16:23:33+03:00

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В конце декабря 2018 года жители Петербурга заметили под одним из мостов в городе нерпу, которая поселилась возле проруби. Упитанное, здоровое животное релаксировало на льдине, поэтому зоологи решили, не трогать тюленя, а просто понаблюдать за его жизнью. Однако с начала 2019 года о нерпе совсем ничего не было слышно. Но она не уплыла, а вполне комфортно обустроилась в Северной столице.

- Снова объявился «тюлень, живущий под мостом». Мы думали, что новогодние фейерверки испугали малыша и больше мы его не увидим. Собирались уже выложить видео и фото на фоне городских достопримечательностей. Но оказалось, что маленький герой по-прежнему продолжает доблестно сражаться за свою жизнь, - рассказали зоозащитники движения «Спасение тюленей».

Оказывается, нерпа по ночам выбирается на льдину и укладывается спать под мостом. При этом, шум улицы ей совершенно не мешает. По ночи тюлень спокойно «сопит» кверху пузом, видя прекрасные сны.

Кадры, опубликованные в сети, сняты около трех часов ночи. На них житель Петербурга спит практически не двигаясь.

Нерпенок живущий в центре Санкт-Петербурга.

Зоозащитники отмечают, что за это время нерпа сохранила свои пышные формы и ни на каплю не похудела. Живя в мегаполисе, она научилась охотиться в Неве, а также прятаться от прохожих людей и назойливых ворон. Можно сказать, что теперь нерпа стала полноценным жителем Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU