2019-01-31T16:26:40+03:00
Общество

Суд запретил властям Петербурга расторгать контракт с «Метростроем»

Пока дело касается только объектов Фрунзенского радиуса
Петр КИБЕР
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Суд приостановил расторжение контракта с "Метростроем" на строительство Лахтинско-Правобережной линии.Суд приостановил расторжение контракта с "Метростроем" на строительство Лахтинско-Правобережной линии.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Противостояние властей Санкт-Петербурга и «Метростроя», которое вошло в горячую стадию десять дней назад, продолжается с переменным успехом. Вчера, 30 января, Арбитражный суд приостановил расторжение контракта с «Метростроем».

- Приостановить действие решения Дирекции транспортного строительства (ДТИ) об одностороннем прекращении исполнения договора на строительство Лахтинско-Правобережной линии, - говорится в постановлении судьи Виноградовой.

Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда.

Данное решение будет действовать до рассмотрения иска «Метростроя» к ДТИ о взыскании средств за уже выполненные работы. Срок приостановления не определен, однако само рассмотрение дела номер А56-7584/2019 состоится 4 апреля 2019 года. До этого момента контракт между «Метростроем» и ДТИ считается действующим.

При этом аналогичное требование «Метростроя» об обеспечении иска на 849 миллионов по объектам Фрунзенского радиуса было отклонено.

Напомним, что 21 января Смольный заявил о разрыве в одностороннем порядке всех контрактов с «Метростроем» из-за постоянных срывов сроков сдачи объектов. Претензии у городских властей были и к финансовому состоянию компании. Рабочие «Метростроя» неоднократно бастовали из-за задержек и невыплаты зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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