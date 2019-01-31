Полиция Петербурга ищет стрелка, устроившего пальбу на улице Коммуны

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-31T16:48:04+03:00

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В ночь на четверг, 31 января, в Красногвардейском районе Петербурга было не спокойно. Местные жители слышали «хлопки», которые оказались выстрелами. Около 1:20 часов ночи неизвестный человек без разбору стрелял по проезжающим автобусам, припаркованным машинам и даже выпустил пулю в служебный автомобиль УАЗ возле дома 40 на улице Коммуны. Полиция разыскивает нарушителя спокойствия.

- В результате стрельбы никто не пострадал. У автобусов и автомобилей разбиты лобовые стекла, у служебной машины повреждено стекло задней двери, - сообщили в МВД Петербурга.

После этого инцидента сотрудники полиции нашли гражданина, который снял на смартфон видео стрельбы. Является ли он приятелем хулигана, не уточняется. Сейчас служители правопорядка ищут стрелка и выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU