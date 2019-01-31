2019-01-31T17:25:10+03:00
Общество

ВУЗ Петербурга оштрафовали на полмиллиона за самовольно построенную теплицу

Ранее не месте теплицы возвышалась одноэтажная оранжерея
Лилия КОЗЛОВА
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ВУЗ в Петербурге заставили снести теплицу и оштрафовали на полмиллиона рублей Фото: КГИОПВУЗ в Петербурге заставили снести теплицу и оштрафовали на полмиллиона рублей Фото: КГИОП
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В Петербурге арбитражный суд наказал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» за строительство на территории института теплицы. Вроде бы ничего, построили теплицу, и ладно. Однако постройка находится на территории объекта культурного наследия. За это вузу придется заплатить штраф в размере 590 тысяч рублей.

- Весной 2018 года специалисты КГИОП выяснили, что на территории вуза снесли одноэтажное здание оранжереи. Она не являлась объектом культурного наследия, но находилась в границах памятника. Позже на этом месте была возведена теплица, по размерам больше, чем снесенное здание, - рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

При этом во время строительства теплицы был поврежден газон и территория вокруг. КГИОП потребовал, чтобы теплицу снесли в течение 12 месяцев, очистили территорию памятника от мусора, строительных материалов и привели все в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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