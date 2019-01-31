Петербург окутал плотный туман
Утро среды, 31 января, в Петербурге было пасмурным, к середине дня выглянуло яркое солнце, а вот к вечеру на город опустился туман. Жителей Северной столицы уже и не удивляет, насколько быстро меняется погода. Петербуржцы активно делятся в социальных сетях фотографиями с плотной белой дымкой, которая прячет дома в своих «объятиях».
- Сайлент Хилл. Атмосферно, - комментируют в социальных сетях петербуржцы фотографии тумана.
Красиво, но не видно ничего. В основном петербуржцы публикуют фотографии из северных районов города: парка 300-летия, ЦПКиО. Также появляются снимки и с Киевского шоссе, ЗСД, КАД и других дорог. Автомобилисты жалуются, что видимость на трассах практически пропала. Вот и на набережной Макарова уже встретились «два одиночества» в тумане. Благо, авария оказалась не сильной.
Перед заездом на ЗСД с набережной Макарова двое встретились в туманеФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Однако, несмотря на все неудобства, петербуржцы спешат на улицу, для того, чтобы сделать эффектные снимки. В тумане особо прекрасно выглядит солнце, а сам Петербург становится загадочным и таинственным.
Туман окутал ЗСДФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU