Петербург окутал плотный туман

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-31T17:52:36+03:00

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Утро среды, 31 января, в Петербурге было пасмурным, к середине дня выглянуло яркое солнце, а вот к вечеру на город опустился туман. Жителей Северной столицы уже и не удивляет, насколько быстро меняется погода. Петербуржцы активно делятся в социальных сетях фотографиями с плотной белой дымкой, которая прячет дома в своих «объятиях».

- Сайлент Хилл. Атмосферно, - комментируют в социальных сетях петербуржцы фотографии тумана.

Красиво, но не видно ничего. В основном петербуржцы публикуют фотографии из северных районов города: парка 300-летия, ЦПКиО. Также появляются снимки и с Киевского шоссе, ЗСД, КАД и других дорог. Автомобилисты жалуются, что видимость на трассах практически пропала. Вот и на набережной Макарова уже встретились «два одиночества» в тумане. Благо, авария оказалась не сильной.

Перед заездом на ЗСД с набережной Макарова двое встретились в туманеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Однако, несмотря на все неудобства, петербуржцы спешат на улицу, для того, чтобы сделать эффектные снимки. В тумане особо прекрасно выглядит солнце, а сам Петербург становится загадочным и таинственным.

Туман окутал ЗСДФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU