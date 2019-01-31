2019-01-31T17:52:36+03:00
Общество

Петербург окутал плотный туман

Жители Северной столицы делятся фотографиями «таинственного» города [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Вечером на Петербург опустился туманВечером на Петербург опустился туманФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утро среды, 31 января, в Петербурге было пасмурным, к середине дня выглянуло яркое солнце, а вот к вечеру на город опустился туман. Жителей Северной столицы уже и не удивляет, насколько быстро меняется погода. Петербуржцы активно делятся в социальных сетях фотографиями с плотной белой дымкой, которая прячет дома в своих «объятиях».

- Сайлент Хилл. Атмосферно, - комментируют в социальных сетях петербуржцы фотографии тумана.

Красиво, но не видно ничего. В основном петербуржцы публикуют фотографии из северных районов города: парка 300-летия, ЦПКиО. Также появляются снимки и с Киевского шоссе, ЗСД, КАД и других дорог. Автомобилисты жалуются, что видимость на трассах практически пропала. Вот и на набережной Макарова уже встретились «два одиночества» в тумане. Благо, авария оказалась не сильной.

Перед заездом на ЗСД с набережной Макарова двое встретились в тумане Фото: СОЦСЕТИ

Перед заездом на ЗСД с набережной Макарова двое встретились в туманеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Однако, несмотря на все неудобства, петербуржцы спешат на улицу, для того, чтобы сделать эффектные снимки. В тумане особо прекрасно выглядит солнце, а сам Петербург становится загадочным и таинственным.

Туман окутал ЗСД Фото: СОЦСЕТИ

Туман окутал ЗСДФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти охотник нечаянно застрелил своего товарища
В Мраморном дворце открылась V Фотобиеннале современной фотографии
В Петербурге «позеленел» лед на Крюковом канале
ВУЗ Петербурга оштрафовали на полмиллиона за самовольно построенную теплицу
Полиция Петербурга ищет стрелка, устроившего пальбу на улице Коммуны
Суд запретил властям Петербурга расторгать контракт с «Метростроем»
Нерпа, живущая под мостом, научилась ловить рыбу в Неве и отбиваться от ворон
71-летний рецидивист напоил петербуржца и ограбил его
Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право бесплатно посещать музей
Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз
Глава Госстройнадзора Петербурга покинул пост
КСП Петербурга нашла нарушений на 4,2 миллиона рублей в работе подросткового клуба «Кировский»
Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца
Из-за звонка о минировании, на вход закрыли больницу имени Мечникова
Беглов провел совещание по футбольному Евро-2020
Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге
Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля
Петербуржец получил 8 лет тюрьмы за поджог приятеля-должника
В Купчино 9-летнему ребенку на голову упал снег с крыши многоэтажки
Шарапова пообещала вернуться в Петербург
Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»