2019-01-31T19:06:36+03:00
Общество

В Мраморном дворце открылась V Фотобиеннале современной фотографии

В выставке приняли участие 295 авторов из 71 населенного пункта России [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылась V Фотобиеннале современной фотографииВ Петербурге открылась V Фотобиеннале современной фотографииФото: Артем КИЛЬКИН
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Современная фотография очень разнообразна. Это и снимки социальных проектов, фотографии «момента», портретные, пейзажные, необычные художественные кадры, созданные с помощью современных технических средств или методами альтернативной ручной печати. Самые необыкновенные и интересные работы собрались в Мраморном дворце Русского музея в Петербурге на «V Фотобиеннале современной фотографии». На выставке, которая открылась января, представлены фотографии 295 авторов из 71 населенного пункта России.

- Фотобиеннале позволяет фотографам, живущим и работающим по всей стране, показать свои работы «вживую». Связывая визуально разные уголки России, выставка создает социокультурную карту российской действительности, - рассказали организаторы мероприятия.

Выставка открылась в Мраморном дворце Русского музея Фото: Артем КИЛЬКИН

Выставка открылась в Мраморном дворце Русского музеяФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Экспозиция разделена на несколько блоков: «Повседневность», «Город», «Натюрморт», «Ню, «Пейзаж» и «Портрет». Во время работы выставки будет проводиться голосование на сайте Русского музея, в котором посетители смогут выбрать наиболее понравившиеся фотографии.

В выставке также принял участие фотограф «Комсомольская правда в Петербурге» Артем Килькин, который представил одну из своих работ, пройдя строгий отбор.

На выставке в Петербурге представлены работы фотографов со всех уголков России Фото: Артем КИЛЬКИН

На выставке в Петербурге представлены работы фотографов со всех уголков РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В день открытия у Мраморного музея выстроилась очередь. Однако у всех заинтересовавшихся будет время для того, чтобы успеть насладиться современной фотографией. Фотобиеннале продлится до 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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