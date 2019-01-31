2019-01-31T20:04:08+03:00
Происшествия

В Ленобласти охотник нечаянно застрелил своего товарища

Мужчина перепутал друга с диким зверем и нажал на курок
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти охотник по ошибке застрелил своего другаВ Ленобласти охотник по ошибке застрелил своего другаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Охота двух мужчин в Волховском лесу Ленинградской области обернулась трагедией. Один из них нечаянно застрелил другого, перепутав человека с диким зверем. Инцидент произошел вечером 29 января, когда на улице уже стемнело.

- Около девяти часов вечера двое мужчин, 42 и 37 лет, отправились в лесной массив, расположенный в пяти километрах от деревни Загубье Ленобласти, чтобы поохотиться. Тот что помладше, пошел в чащу за добычей, но сам оказался жертвой, - сообщается в группе «Экстренный вызов Петербург».

В лесной темноте, 42-летний мужчина случайно перепутал своего друга с животным и два раза выстрелил из охотничьего ружья. Подойдя ближе, чтобы проверить «трофей», понял, что это не дикий зверь, я человек. Увы, прицелился охотник очень четко, так как несчастный умер на месте от полученных ранений.

Сейчас в отношении невнимательного стрелка возбуждено уголовное дело. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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