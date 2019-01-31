2019-01-31T20:38:12+03:00
Общество

Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге 5 миллиардов рублей

В программу на 2019 год внесены 127 адресов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на строительство дорог выделят 5 миллиардов рублейВ Петербурге на строительство дорог выделят 5 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил программу ремонта дорог на 2019 год стоимостью 5 миллиардов рублей. Работы будут вестись по 127 адресам. Планируется отремонтировать трассы общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров и протяженностью 131 километр.

- В частности, будет отремонтирована нечетная сторона набережной канала Грибоедова, Адмиралтейская набережная, Курляндская улица, Кустарный переулок, - сообщили в Смольном.

Также обновление дорожного полотна ожидается на Гражданском проспекте от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского, на проспекте Луначарского, Косыгина, шоссе Революции и других объектах Калининского и Красногвардейского районов. Пройдет ремонт и на северо-западе Петербурга в Выборгском районе на проспекте Просвещения, в Приморском районе на Комендантском проспекте, Авиаконструкторов, улице Шаврова и других дорогах, в том числе в Московском, Невском, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском, Петроградском и Центральном районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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