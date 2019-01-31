2019-01-31T21:01:35+03:00
Общество

Врио главы Госстройнадзора Петербурга назначен Вячеслав Захаров

Ранее бывший руководитель службы написал заявление об уходе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Вячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга Фото: gov.spb.ruВячеслав Захаров назначен исполняющим обязанности главы Госстройнадзора Петербурга Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Стало известно, кто заменит Евгения Кима на посту начальника службы Госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Новым исполняющим обязанности главы надзорного ведомства стал Вячеслав Захаров. Сегодня, 31 января, его представил коллегам вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

- Линченко поблагодарил Евгения Кима за работу, который накануне написал заявление об уходе по собственному желанию, - сообщил Смольный.

Также вице-губернатор обозначил коллегам задачи на ближайшую перспективу и сказал, что сегодня в службе сформирован профессиональный коллектив, и все дальнейшие действия должны быть слаженными и прозрачными, направленными на успешное движение вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге откроется первый государственный круглосуточный ветеринарный стационар
Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге 5 миллиардов рублей
В Ленобласти охотник нечаянно застрелил своего товарища
В Мраморном дворце открылась V Фотобиеннале современной фотографии
В Петербурге «позеленел» лед на Крюковом канале
Петербург окутал плотный туман
ВУЗ Петербурга оштрафовали на полмиллиона за самовольно построенную теплицу
Полиция Петербурга ищет стрелка, устроившего пальбу на улице Коммуны
Суд запретил властям Петербурга расторгать контракт с «Метростроем»
Нерпа, живущая под мостом, научилась ловить рыбу в Неве и отбиваться от ворон
71-летний рецидивист напоил петербуржца и ограбил его
Эрмитаж расширил список лиц, имеющих право бесплатно посещать музей
Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз
Глава Госстройнадзора Петербурга покинул пост
КСП Петербурга нашла нарушений на 4,2 миллиона рублей в работе подросткового клуба «Кировский»
Авиадебошира из Петербурга, побившего стюардессу, арестовали на два месяца
Из-за звонка о минировании, на вход закрыли больницу имени Мечникова
Беглов провел совещание по футбольному Евро-2020
Черчесов: В ноябре сыграем товарищеский матч с Бельгией в Петербурге
Сегодня в суде ждут задержанного на 72 часа вице-губернатора Ленобласти Олега Коваля
Петербуржец получил 8 лет тюрьмы за поджог приятеля-должника
В Купчино 9-летнему ребенку на голову упал снег с крыши многоэтажки
Шарапова пообещала вернуться в Петербург
Первая в новом году: Под Мостом глупости опять застряла «Газель»