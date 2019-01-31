Врио главы Госстройнадзора Петербурга назначен Вячеслав Захаров

СЕГОДНЯ 21:01 2019-01-31T21:01:35+03:00

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Стало известно, кто заменит Евгения Кима на посту начальника службы Госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Новым исполняющим обязанности главы надзорного ведомства стал Вячеслав Захаров. Сегодня, 31 января, его представил коллегам вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко.

- Линченко поблагодарил Евгения Кима за работу, который накануне написал заявление об уходе по собственному желанию, - сообщил Смольный.

Также вице-губернатор обозначил коллегам задачи на ближайшую перспективу и сказал, что сегодня в службе сформирован профессиональный коллектив, и все дальнейшие действия должны быть слаженными и прозрачными, направленными на успешное движение вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU