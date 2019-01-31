В Петербурге откроется первый государственный круглосуточный ветеринарный стационар

СЕГОДНЯ 21:35 2019-01-31T21:35:00+03:00

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В Петербурге 1 февраля начинает работать первый в городе государственный круглосуточный стационар. Здание находится в Приморском районе в доме 32 на Школьной улице. Здесь будут размещать животных, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и проведении медицинских действий, а также питомцы, которые перенесли операционное вмешательство и находятся на реабилитации.

- Теперь владельцам домашних животных не придется возить своего любимца на процедуры в ветеринарную клинику каждый день – его можно будет оставить в стационаре, - сообщил Смольный.

Стационар рассчитан на 12 животных. Для каждого питомца предусмотрен индивидуальный вольер. Здесь пациенты могут пройти все виды лабораторных исследований, исследований ЭХО, УЗИ и ЭКГ, эндоскопическую и рентген- диагностику. С питомцами здесь работают свои терапевты, хирурги, стоматологи и даже репродуктологи. В ветклинике осуществляется регистрация, вакцинация и чипирование.

ИСТОЧНИК KP.RU