В пятницу, 1 февраля петербуржцев ждет снег и 3-5 мороза, а к выходным потеплеет

СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-01T07:51:06+03:00

В выходные в Петербурге опять будет идти снег. Мокрый. Фото: Александр ГЛУЗ

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Пятница, да еще первый день последнего календарного месяца зимы. Уже за это 1 февраля можно считать хорошим днем, несмотря ни на какой прогноз погоды. Впрочем, и он тоже достаточно неплох.

- В пятницу в Петербурге ожидается небольшой снег. С утра возможен туман. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Традиционно синоптики предупреждают и о гололеде, который сохраняется на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Водителям, чтобы не попасть в аварийную статистику ГИБДД, стоит снизить скорость и держать дистанцию.

А вот что касается погоды на выходные, то здесь прогноз не такой радужный. Если в субботу, 2 февраля погода будет мало отличаться от пятничной – только чуть потеплее – около минус двух градусов, то в воскресенье все «раскиснет». Пойдет мокрый снег, на дорогах образуется снежная каша, а термометр покажет до плюс двух градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU