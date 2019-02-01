Из окна 10 этажа на Туристской улице выпал полуголый парень

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-01T09:17:32+03:00

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Страшную картину могли видеть вечером 31 января жители дома номер 28 по Туристской улице. Прямо под окнами многоэтажки в неестественной позе лежало тело молодого человека, раздетого по пояс. Все произошло около одиннадцати часов вечера 31 января в приморском районе Санкт-Петербурга.

- Насмерть разбился парень. Предположительно выпал с 10 этажа, - написали местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели трагедии в соцсетях пишут, что погибший молодой человек мог быть под воздействием наркотиков, так как вел себя неадекватно перед падением. Люди, ставшие очевидцами инцидента сначала надеялись, что все обойдется, но, к сожалению, парень все же выпал из окна.

Когда приехали скорая и полиция, человек был уже мертв. Погибший мужчина был одет только в брюки и носки, а из особых примет – многочисленные татуировки по всему телу и рукам.

Сейчас в причинах гибели петербуржца разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU