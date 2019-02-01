Барриос прошел медосмотр и готов присоединиться к «Зениту»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-01T11:58:32+03:00

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«Зенит», который только что улетел на сборы в Испанию с новым приобретением Ярославом Ракицким, готовится принять пополнение в лице колумбийского опорного полузащитника Вильмара Барриоса.

- 25-летний футболист уже прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Зенитом», - пишет «Мойка 78» со ссылкой на аргентинских спортивных инсайдеров.

При этом сам контракт, скорее всего, уже подписан, ведь европейское трансферное окно закрылось 1 февраля. С другой стороны, в России подписывать новичков можно еще целый месяц.

По предварительной информации, за Барриоса сине-бело-голубые заплатили 15 миллионов евро. Он стал вторым приобретением петербуржцев после украинца Ракицкого. Кроме этого на днях должен состояться переход в «Зенит» Сердара Азмуна из казанского «Рубина». Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Эти трансферы стали возможны после продажи за 47 миллионов евро во французский «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса.

ИСТОЧНИК KP.RU