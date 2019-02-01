Полиция нашла пистолет, украденный в лихие 90-е у милиционера
Удивительный сюрприз поджидал полицейских, которые пришли с обыском домой к 34-летнему мужчине, подозревающемуся в краже. При осмотре места жительства петербуржца был обнаружен пистолет Макарова.
- Сам пистолет, а также 2 магазина к нему и 16 патронов с разной маркировкой были изъяты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Но самое интересное обнаружилось потом. При проверке серийного номера было установлено, что служебный «Макаров» числился за сотрудником милиции, но был похищен у него в 1994 году. Тогда преступник был найден и осужден.
Как украденный в лихие 90-е пистолет оказался у подозреваемого в краже – предстоит выяснить. Также оперативники смогут проверить, в каких преступлениях фигурировало оружие.
А в отношении мужчины возбудили второе уголовное дело, на этот раз по статье за незаконное хранение оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU