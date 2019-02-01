2019-02-01T14:03:08+03:00
Происшествия

Полиция нашла пистолет, украденный в лихие 90-е у милиционера

«Макаров» обнаружился у подозреваемого в краже 34-летнего петербуржца
Петр КИБЕР
Поделиться:
При обыске у подозреваемого в краже нашли пистолет, украденный у милиционера 25 лет назад.При обыске у подозреваемого в краже нашли пистолет, украденный у милиционера 25 лет назад.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Удивительный сюрприз поджидал полицейских, которые пришли с обыском домой к 34-летнему мужчине, подозревающемуся в краже. При осмотре места жительства петербуржца был обнаружен пистолет Макарова.

- Сам пистолет, а также 2 магазина к нему и 16 патронов с разной маркировкой были изъяты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Но самое интересное обнаружилось потом. При проверке серийного номера было установлено, что служебный «Макаров» числился за сотрудником милиции, но был похищен у него в 1994 году. Тогда преступник был найден и осужден.

Как украденный в лихие 90-е пистолет оказался у подозреваемого в краже – предстоит выяснить. Также оперативники смогут проверить, в каких преступлениях фигурировало оружие.

А в отношении мужчины возбудили второе уголовное дело, на этот раз по статье за незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огромного питона нашли дворники в мусорном баке в Петербурге
Ослепленный солнцем водитель сбил двух школьников в Сестрорецке
Крупье из подпольного казино Петербурга попала на скамью подсудимых
Под Кингисеппом мужчина насмерть забил пенсионера дверью
На Передовиков водитель «Шевроле» припарковался «как альпинист»
Полиция задержала в Ленобласти подозреваемых в жестоком убийстве, а труп пока не нашли
СК начал проверку по видео с подростками, которые избивали бомжей
В Петербурге собираются смягчить закон о митингах
На канале Грибоедова коммунальщики сбросили лед вместе с водосточной трубой на проезжавшую машину
700 тысяч за ночь: Самый дорогой отель в России находится в Петербурге
Барриос прошел медосмотр и готов присоединиться к «Зениту»
На Коломяжском проспекте наледь с крыши 25-этажного дома пробила голову девушке
Из окна 10 этажа на Туристской улице выпал полуголый парень
«Метрострой» перевел рабочим зарплату за декабрь
В пятницу, 1 февраля петербуржцев ждет снег и 3-5 мороза, а к выходным потеплеет