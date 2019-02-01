Полиция нашла пистолет, украденный в лихие 90-е у милиционера

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-01T14:03:08+03:00

При обыске у подозреваемого в краже нашли пистолет, украденный у милиционера 25 лет назад. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Удивительный сюрприз поджидал полицейских, которые пришли с обыском домой к 34-летнему мужчине, подозревающемуся в краже. При осмотре места жительства петербуржца был обнаружен пистолет Макарова.

- Сам пистолет, а также 2 магазина к нему и 16 патронов с разной маркировкой были изъяты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Но самое интересное обнаружилось потом. При проверке серийного номера было установлено, что служебный «Макаров» числился за сотрудником милиции, но был похищен у него в 1994 году. Тогда преступник был найден и осужден.

Как украденный в лихие 90-е пистолет оказался у подозреваемого в краже – предстоит выяснить. Также оперативники смогут проверить, в каких преступлениях фигурировало оружие.

А в отношении мужчины возбудили второе уголовное дело, на этот раз по статье за незаконное хранение оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU